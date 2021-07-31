Врач рассказал, какими могут быть признаки «длинного COVID-19»

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что при «длинном COVID-19» переболевшие в течение двух и более месяцев не смогут вернуться к привычному образу жизни, как до заражения.

По его словам, для «длинного COVID-19» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность. Кроме того, могут появляться панические атаки, в том числе у молодых людей.

С начала пандемии в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге. Количество вакцинированных в обязательном порядке работников в перечисленных сферах увеличили с 60 до 80%.