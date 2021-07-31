Стало известно о состоянии певицы МакSим

Стало известно о состоянии певицы МакSим
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы.

«Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден пока, к сожалению, рано», — цитирует ее Teleprogramma.pro.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

коронавирус МакSим певица


 

Новости партнеров
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно о состоянии певицы МакSим
КГИОП подаст заявление в полицию после обрушения дачи Кривдиной
Мужчина насмерть разбился на мопеде в Красном Бору
Врач рассказал, какими могут быть признаки «длинного COVID-19»
Россия направила в Турцию восемь пожарных самолетов и вертолетов
Мать Децла обвинила внука во лжи
Число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести
Аварийная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке