Стало известно о состоянии певицы МакSим

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы.

«Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден пока, к сожалению, рано», — цитирует ее Teleprogramma.pro.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.