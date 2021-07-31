В начала августа в Ленобласти ожидаются ливни и грозы

В начала августа в Ленобласти ожидаются ливни и грозы
Во время грозы необходимо быть в безопасности. Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Ленинградской области ухудшатся погодные условия. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье в ночное время суток температура воздуха достигнет +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

В первый день августа в области местами пройдут ливни, ожидаются грозы. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Примерно такой же будет погода и 3 августа, а 2 августа вероятно выпадет град, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность.

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