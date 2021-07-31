У станции «Василеостровская» не смогли разъехаться полицейская машина и автобус

В субботу, 31 июля, на Васильевском острове произошло ДТП с участием полицейской машины и автобуса.

Дорожный инцидент произошел у станции метро «Василеостровская». О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, автомобиль ДПС ехал с включенной мигалкой по трамвайным путям. В этот момент водитель белой Toyota начал разворот, и водитель полицейской машины, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку, где врезался в автобус. «ДТП у станции метро Василеостровская, Средний проспект В.О. предположительно машина ДПС ехала с мигалкой по трамвайным путям, водитель белой Тойоты начал разворот, справа не было места для ухода от ДТП, водитель ДПС ушел от ДТП с Тойотой на встречную полосу, где встретил свою судьбу в автобусе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.