У станции «Василеостровская» не смогли разъехаться полицейская машина и автобус

У станции &#171;Василеостровская&#187; не смогли разъехаться полицейская машина и автобус
Авария произошла на Среднем проспекте В.О. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 31 июля, на Васильевском острове произошло ДТП с участием полицейской машины и автобуса.

Дорожный инцидент произошел у станции метро «Василеостровская». О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, автомобиль ДПС ехал с включенной мигалкой по трамвайным путям. В этот момент водитель белой Toyota начал разворот, и водитель полицейской машины, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку, где врезался в автобус. «ДТП у станции метро Василеостровская, Средний проспект В.О. предположительно машина ДПС ехала с мигалкой по трамвайным путям, водитель белой Тойоты начал разворот, справа не было места для ухода от ДТП, водитель ДПС ушел от ДТП с Тойотой на встречную полосу, где встретил свою судьбу в автобусе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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