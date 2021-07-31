Россия поможет Турции тушить лесные пожары

Россия поможет Турции тушить лесные пожары
Лесные пожары в Турции. Фото: скриншот Twitter

В страну направили авиагруппировку для борьбы с огнем.

Минобороны и МЧС России направили в Турцию авиагруппировку, которая поможет в борьбе с лесными пожарами. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает МЧС России.

Известно, что в страну направят 11 единиц техники. Они будут участвовать в ликвидации огня вблизи населенных пунктов и туристических зон, где отдыхает довольно много российских туристов. Напоминаем, что власти Турции сообщали, что из России им направили пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

На данный момент огнем затронуты популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при лесных пожарах в Турции пострадали 410 человек. Туристы жалуются, что в отелях, которые находятся вблизи от пожаров, тяжело дышать.

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