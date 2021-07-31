В Новожилово в лесу нашли 84-летнего мужчину

В Новожилово в лесу нашли 84-летнего мужчину
Потерявшегося мужчину вернули домой. Фото: скриншот Вконтакте

Пенсионер, отправившийся на прогулку, заблудился в лесу.

В Приозерском районе сегодня, 31 июля, искали потерявшегося пенсионера. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что 84-летний мужчина отправился гулять в лес и не возвращался оттуда какой-то время. На место прибыли спасатели, которым потребовалось два часа, чтобы найти пенсионера: он находился у поселка Новожилово.

Кажется, с мужчиной все в порядке и его уже вернули родственникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшего в Мурино 9-летнего мальчика нашли живым. Ребенка не было дома почти сутки, его искали волонтеры и полиция.

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