В Белоруссии создали прототип своей вакцины от ковида

В Белоруссии создали прототип своей вакцины от ковида
Белоруссия уже производит российскую вакцину «Спутник V». Фото: pixabay.com

Прототип белорусской вакцины против коронавируса создан.

«Надеемся, что в следующем году мы передадим уже (белорусский препарат – ред.) для широкой вакцинации», — заявил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Белоруссия уже производит российскую вакцину «Спутник V».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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