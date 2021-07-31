Безоса сместили в рейтинге богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Был. Фото: amazon.com

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Был. Фото: amazon.com

Теперь на первом месте расположился владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Основатель Amazon Джефф Безос переместился на второе место в рейтинге богатейших людей мира. Такие данные отображены в списке Forbes Real-Time, обновляющиеся в режиме реального времени.

Состояние Безоса за последний день уменьшилось на 6,76%, что позволило переместиться на первое место владельцу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Его состояние оценивается в 192,9 миллиардов долларов.

На третьем месте списка глава SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продажа билетов на орбиту принесла Безосу 100 млн долларов. До конца 2021 года будет совершено еще два запуска кораблей, на которых полетят в том числе туристы.