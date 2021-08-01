В Купчино полицейские искали ребенка: он прятался в шкафу

В Купчино полицейские искали ребенка: он прятался в шкафу
Мальчик прятался в шкафу. Фото: pixabay.com

Мальчик хотел поиграть в прятки и спрятался так хорошо, что его пришлось искать полицейским.

Во Фрунзенском районе 31 июля разыскивали 4,5-летнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на улице Ярослава Гашека. В полицию обратились обеспокоенные родители, которые не могли найти маленького сына. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и приступили к поискам. Они выяснили, что в последний раз из квартиры выходили, чтобы выбросить мусор – вполне может быть, что в этот момент малыш выскользнул за дверь.

Ребенка начали искать на городских улицах, но спустя час в полицию позвонили родители, заявившие, что малыш найден. Все это время он прятался в шкафу и был доволен, что его никто не может найти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новожилово в лесу нашли 84-летнего мужчину.

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