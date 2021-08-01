В России разрешили охотиться на животных из Красной книги

В России разрешили охотиться на животных из Красной книги
Документ снимает запрет на охоту на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Фото: pixabay

Российские власти разрешили охоту на редких животных, занесенных в Красную книгу, но при определенных условиях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды, поправки внесли к двум законам: «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Теперь разрешается добыча краснокнижных животных для сохранения других объектов животного мира.

Документ снимает запрет на охоту на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Отмечается, что возобновление охоты на краснокнижных животных необходимо для регулирования численности, защиты населения и охраны его здоровья, а также предотвращения распространения массовых заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили.

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