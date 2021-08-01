Диетолог развеяла мифы о пользе двух литров воды в день

Диетолог развеяла мифы о пользе двух литров воды в день
Для каждого норма употребления воды будет индивидуальной. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог “СМ-Клиника” Ульяна Румянцева заявила, что многие высказывания о питье воды не имеют научных доказательств.

Специалист рассказала в беседе с агентством «Прайм», что самым распространенным считается миф о том, что норма потребления воды высчитывается только из чистой воды. Однако нужно считать и другие жидкости: соки, кофе, чай, фрукты и бульон в супе, за исключением сладкой газировки и алкоголя.

Также заблуждением является информация о том, что за сутки надо обязательно выпивать два литра воды. Для каждого норма будет индивидуальной. Мужчинам нужно выпивать 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщинам — 25030 мл/кг.

Кроме того, как отмечает диетолог, вода не способствует похудению, как считают многие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод.

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