В мире коронавирусом заболело 197,7 млн человек

В мире по данным на утро 1 августа выявленных случаев коронавируса насчитывается 197 790 073. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 4 216 479 человек. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 19 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 34 976 147 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 613 135.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 613 993, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 423 810 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 917 855 заболевших, умерло 556 370 человек.

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