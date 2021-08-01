Водителей призвали не увлекаться кондиционером в машине в жару

Водителей призвали не увлекаться кондиционером в машине в жару
Как объясинл Зиманов, если в системе выпуска есть негерметичность, то угарный газ попадает в салон. Фото: pixabay

Долгое нахождение в припаркованном автомобиле с включенным кондиционером может быть смертельно опасно для водителя, заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что при отсутствии кондиционера дома и наличии в машине, некоторые могут захотеть укрыться от жаркой погоды в автомобиле. Кто-то даже спит в припаркованном заведенном авто с включенным кондиционером. Однако это может быть опасно для здоровья и вредно для машины.

Как объяснил Зиманов, если в системе выпуска есть негерметичность, то угарный газ попадает в салон. Кроме того, когда двигатель по несколько часов работает на холостом ходу, масло доходит до мотора только в ограниченном количестве, из-за чего двигатель испытывает «масляное голодание» и перегревается. Также на холостом ходу зачастую генератор вырабатывает недостаточное количество электричества для работы кондиционера, что может «убить» машину.

«Автомобиль – средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле – не лучший вариант», — отметил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей с серьезными заболеваниями лишат прав автоматически.

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