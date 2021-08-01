В Колпино рано утром загорелся грузовик «Вольво»

Ранним утром 1 августа в Колпинском районе случился автомобильный пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу, очевидцы вызвали пожарных в воскресенье в 5:18. Они сообщили о полыхающей машине на территории левого берега реки Ижоры возле дома 6.

Ведомство направило на тушение пожара 10 человек личного состава и две специальные машины. На месте выяснилось, что горит грузовик марки «Вольво». Огонь охватил кабину машины.

Грузовик удалось потушить к 6:23. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Димитрова под утро тушили квартирный пожар. Локализовать пожар удалось к 6:05. На месте ЧП от ведомства работали 15 человек личного состава и три спецмашины.