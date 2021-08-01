В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ветра

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и ветра
В Ленобласти ожидаются ливни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сотрудники МЧС предупредили жителей Ленинградской области о надвигающемся на регион шторме. Сегодня, 1 августа, будут грозы, ливни и шквалистый ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода начнет портиться начиная с 9-12 часов. Область накроет грозами, в отдельных районах пройдут ливни с градом. Во время грозы порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти август начнется с дождей и гроз. Ночью температура воздуха составит максимум плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Второго же августа мало что изменится, так что нужно быть готовыми к теплым, но ненастным денькам в ближайшее время.

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