Петербуржцы ночевали в отелях ОАЭ из-за задержки рейса на 12 часов

Петербуржцы ночевали в отелях ОАЭ из-за задержки рейса на 12 часов
Со слов пассажиров, сначала вылет перенсли на час ночи, потом на половину третьего, а потом петербуржцам сказали ждать до 10 утра. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пассажирам рейса Шарджи — Петербург пришлось провести ночь в отелях ОАЭ из-за того, что вылет самолета задержали более чем на 12 часов.

Петербуржцы рассказали о случившемся в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Рейс FV5660 сообщением Шарджа — Петербург задержали более чем на 12 часов. Самолет должен был покинуть эмират еще накануне в 21:35 по московскому времени (22:35 по местному).

Со слов пассажиров, сначала вылет перенесли на час ночи, потом на половину третьего, а потом петербуржцам сказали ждать до 10 утра. В итоге прибытие самолета из Шарджи ожидается в Пулково только в 15:10, сообщается на сайте аэропорта.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», причиной задержки стали технические неполадки. Пассажиров на ночь оставили в местных отелях и обеспечили питанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково утром 1 августа задержали два рейса.

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