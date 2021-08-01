В Петербурге вакцинировались более миллиона человек

В Петербурге вакцинировались более миллиона человек
Мобильный прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Речь идет о тех, кто прошел полный цикл вакцинации от коронавируса.

В Санкт-Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1 000 327 человек. Всего на прививку решились 1,3 миллиона человек – некоторым только предстоит сделать второй укол. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

«По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 328 491 человек. Из них 1 000 237 человек полностью закончили цикл вакцинации»,

— говорится в сообщении.

Самой популярной вакциной является «Спутник V». Сейчас в город также привезли «Спутник лайт» — 91,8 тысяч доз находятся на фармбазе. Неизрасходованный запас вакцины в городе на утро 1 августа составил 181 279 комплектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки от коронавируса умерли 67 жителей Петербурга. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 312 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 159 352 человек, в том числе 789 за вчерашний день.

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