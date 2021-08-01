Мамаева рассказала, с кем встречается футболист

Мамаева рассказала, с кем встречается футболист
Мамаева и футболист развелись. Фото: скриншот Instagram

Игрок якобы закрутил роман с подругой своей бывшей жены.

Блогер Алана Мамаева со слезами на глазах рассказала о новой избраннице своего бывшего мужа, футболиста «Ростова» Павла Мамаева. Она заявила, что ей стала блогер Надежда Санько, с которой модель одно время дружила. Историей она поделилась в stories своего Instagram.

Мамаева рассказала, что Санько «лезла в душу» и постоянно раздавала ей советы. Теперь выяснилось, что блогер встречается с Мамаевым и собирается с ним создавать семью.

«Думаешь, он сейчас тебе машины, «бентли», бриллиантов накупит? Ты так бабла хочешь, что не знаешь уже, куда засунуться? Теперь понятно сообщение: «Продай Bentley». Может, тебе его подарить?»

— спросила Алана.

Она расценила случившееся как предательство. Сама Санько, комментируя происходящее, заверила, что Мамаева много врет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алана Мамаева рассказала, сколько футболист дает денег на детей.

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