Актер Леонид Куравлев пожаловался на плохое самочувствие

Актер Леонид Куравлев пожаловался на плохое самочувствие
Куравлев отказался от госпитализации. Фото: скриншот Youtube

СМИ пишут, что у артиста резко упало давление.

Актер Леонид Куравлев вечером, 31 июля, вызывал врачей. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Артисту якобы потребовалась помощь врачей из-за резкого падения давления. К нему приехали медики, предложившее госпитализацию, но Куралев отказался. Сейчас он находится дома – непонятно, каково его состояние.

Напоминаем, что советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куралев успел полюбиться зрителям благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Живет такой парень».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом. Директор театра отметил, что Владимир Стеклов почувствовал себя плохо еще 27 июля.

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