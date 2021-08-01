Актер Леонид Куравлев пожаловался на плохое самочувствие

СМИ пишут, что у артиста резко упало давление.

Актер Леонид Куравлев вечером, 31 июля, вызывал врачей. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Артисту якобы потребовалась помощь врачей из-за резкого падения давления. К нему приехали медики, предложившее госпитализацию, но Куралев отказался. Сейчас он находится дома – непонятно, каково его состояние.

Напоминаем, что советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куралев успел полюбиться зрителям благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Живет такой парень».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актера Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом. Директор театра отметил, что Владимир Стеклов почувствовал себя плохо еще 27 июля.