В Петродворцовом районе сгорела бесхозная «деревяшка»

В Петродворцовом районе сгорела бесхозная &#171;деревяшка&#187;
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Очередной пожар произошел в Петродворцовом районе Северной столицы.

Сегодня, в понедельник, второго августа, в четыре часа утра поступила информация о пожаре у Манежного спуска. Полностью выгорело деревянное бесхозное строение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В половине шестого огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар потушили девять спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Димитрова под утро тушили квартирный пожар. Во Фрунзенском районе рано утром начался пожар в квартире. На тушение огня потребовалось более 40 минут. По информации пресс-службы петербургского управления МЧС, о пожаре стало известно 1 августа в 5:22. Все произошло на улице Димитрова, дом 15/4. Там загорелась однокомнатная квартира.

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