В деревне Велькота спасатели час тушили горящий дом на 100 «квадратов»

В деревне Велькота спасатели час тушили горящий дом на 100 «квадратов»
Спасатели потушили дом. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кингисеппском районе Ленобласти под утро загорелся большой частный дом. Спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось в понедельник, 2 августа, в деревне Велькота. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:09. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 100 квадратных метров.

К 6:07 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе сгорела бесхозная «деревяшка». Пожар потушили девять спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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