В деревне Велькота спасатели час тушили горящий дом на 100 «квадратов»

В Кингисеппском районе Ленобласти под утро загорелся большой частный дом. Спасатели час боролись с огнем.
Возгорание случилось в понедельник, 2 августа, в деревне Велькота. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:09. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 100 квадратных метров.
К 6:07 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе сгорела бесхозная «деревяшка». Пожар потушили девять спасателей.