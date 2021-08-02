Названы продукты, убивающие поджелудочную железу

Врач отметила, что есть большое количество сладостей или калорийной пищи не только приводит к ожирению, но и к гибели клеток поджелудочной железы. Об этом сообщает «Российская газета».

В жировой ткани возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы, рассказала Павлова. Она посоветовала делать трехчасовые паузы между приемами еды. Эндокринолог отметила, что голодать больше пяти часов не надо. Так, при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ активно действует в жировой ткани. Это приводит к ожирению.