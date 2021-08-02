Названы продукты, убивающие поджелудочную железу

Названы продукты, убивающие поджелудочную железу
Это приводит к ожирению. Фото: pixabay
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о продуктах, вредных для поджелудочной железы.
Врач отметила, что есть большое количество сладостей или калорийной пищи не только приводит к ожирению, но и к гибели клеток поджелудочной железы. Об этом сообщает «Российская газета».
В жировой ткани возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы, рассказала Павлова.
Она посоветовала делать трехчасовые паузы между приемами еды. Эндокринолог отметила, что голодать больше пяти часов не надо. Так, при голодании фермент, отслеживающий уровень питательных веществ активно действует в жировой ткани. Это приводит к ожирению.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер по триатлону Александр Халаманов рассказал, что произойдет с телом и организмом, если каждое утро бегать натощак.
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