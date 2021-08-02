В Ленобласти COVID выявили у 235 человек

В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 235 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в 47-м регионе выявлено случаев COVID-19. При этом стало известно о 16 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 125.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 1 914 случаев. Лидером стала Москва — 3 330 случаев. На третьем месте Московская область — 1 596. Ленобласть заняла 33-ю строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые штаммы коронавирусной инфекции начали распространяться после отмены ограничений в ряде стран. К такому выводу пришли исследователи из Австрии.