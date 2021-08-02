В Петербурге мальчик нашел родителей мертвыми

Мужчине и женщине было всего 28 лет и 32 года. Фото: pixabay

Мужчине и женщине было всего 28 лет и 32 года. Фото: pixabay

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 39-летнего ребенка. Он рассказал о том, что ему позвонил ребенок бывшей жены и сказал, что родители не дышат.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, дверь сотрудникам полиции открыл 9-летний мальчик, который и обнаружил бездыханную пару.

Мужчине и женщине было всего 28 лет и 32 года.

По предварительным данным, смерть наступила от передозировки неизвестными наркотическими веществами. Мужчина сообщил полиции, что бывшая супруга давно употребляла одно из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом мертвым нашли таксиста, подозреваемого в убийстве. Мужчина, по предварительным данным, лишил жизни свою бывшую сожительницу. В Ленинградской области нашли труп 44-летнего таксиста Николая, подозреваемого в убийстве женщины.