В Петербурге мальчик нашел родителей мертвыми

В Петербурге мальчик нашел родителей мертвыми
Мужчине и женщине было всего 28 лет и 32 года. Фото: pixabay

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 39-летнего ребенка. Он рассказал о том, что ему позвонил ребенок бывшей жены и сказал, что родители не дышат.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, дверь сотрудникам полиции открыл 9-летний мальчик, который и обнаружил бездыханную пару.

Мужчине и женщине было всего 28 лет и 32 года.

По предварительным данным, смерть наступила от передозировки неизвестными наркотическими веществами. Мужчина сообщил полиции, что бывшая супруга давно употребляла одно из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом мертвым нашли таксиста, подозреваемого в убийстве. Мужчина, по предварительным данным, лишил жизни свою бывшую сожительницу. В Ленинградской области нашли труп 44-летнего таксиста Николая, подозреваемого в убийстве женщины.

красносельский район наркотики происшествие санкт-петербург смерть


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчина домогался 15-летней девочки
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе
Открылись, но с условиями: как фуд-корты в Петербурге смогут начать работу
Полиция задержала стрелка в магазине «Продукты»
Подростки устроили стрельбу на детской площадке на Маршала Захарова
В Петербурге вандал испортил памятник Владимиру Ленину
В Петербурге мальчик нашел родителей мертвыми
В Петербурге на коронавирус проверили 20 299 человек за сутки