В Сясьстрое конфликт закончился поножовщиной

В Сясьстрое конфликт закончился поножовщиной
Возбудили уголовное дело. Фото: Google.Maps

В полицию Волховского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в городе Сясьстрой у дома 13б по улице Петрозаводской мужчина с ножевым ранением.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, у торгового центра «Центр» неизвестный мужчина, во время конфликта нанес 36-летнему мужчине два удара ножом в живот.

Ранее в больницу с проникающим ножевым ранением живота, в тяжелом состоянии в реанимацию, госпитализировали пострадавшего мужчину.

Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти «по горячим следам» задержала 60-летнего мужчину, который во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, ударил ножом 32-летнего мужчину. Через 112 поступило сообщение о том, что в городе Сланцы по улице Партизанская д.4 напротив лодочной станции ножевое ранение.

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