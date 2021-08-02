В Ломоносовском районе обнаружили труп возможного убийцы

В Ломоносовском районе обнаружили труп возможного убийцы
В органах возбудили дело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В полицию Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в парке у дома 15 корпуса 2 по Пулковскому шоссе лежит женщина. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили труп 43-летней женщины со следами удушения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, по подозрению в совершении убийства полиция начала разыскивать ее 44-летнего сожителя, который скрылся на машине «Митсубиси Аутлендер», принадлежавшей убитой.

В органах возбудили дело.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что возле карьера в деревни Пульман Ломоносовского района Ленобласти обнаружили указанный автомобиль «Митсубиси Аутлендер», в салоне которого был труп мужчины с ранами на локте и ноге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках. В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти женщины под колесами поезда на перегоне Капитолово —Токсово.

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