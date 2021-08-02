Апраксин двор станет свободным от арендаторов

Антимонопольная служба не дала акционерному обществу подписать новый договор с арендаторами после истечения сроков старого.

Об этом стало известно 28 июля на круглом столе с участием владельцев корпусов Апраксина двора, предпринимателей-арендаторов и юристов, организованном онлайн-газетой «Недвижимость и строительство Петербурга.

Заключить новый договор с арендаторами будет можно не раньше, чем через шесть месяцев. Освободить же территорию должны на всех 20 тыс. квадратных метров помещений.

Федеральная Антимонопольная Служба заключила, что такая аренда идет вразрез закону о конкуренции. Поэтому АО «Апраксин двор» отдаст территорию комитету имущественных отношений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга не пришли на разговор о развитии Апраксина Двора.