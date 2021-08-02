Сергей Перминов рассказал, что празднование Дня Ленобласти удалось

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов еще раз поздравил жителей региона с 94-летием и заявил, что празднование прошло по высшему разряду.

В эфире ЛенТВ24 Перминов выразил благодарность телеканалу за организацию праздника.

Сенатор отметил, что при съемке удалось поймать удачные точки включения, а также организовать сценирование и обеспечить участие большого количества жителей Ленобласти.

Известно, что прямой эфир со Дня празднования 94-летия региона шел три часа. Область поздравляли жители и главы районов. Также выступали с музыкальными номерами студенты и российские артисты.

По мнению Перминова, праздник удался. Лично для сенатора, Ленобласть это не просто регион, а нечто большее.

«… благословенный край, регион с богатейшими традициями, великолепное наследие наших предков … дар Петра Первого, это святыня», — заявил Сергей Перминов.

Праздник прошел в онлайн формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Те деньги, которые были выделены на торжественные мероприятия, пойдут на покупку лекарств и медицинских принадлежностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил Ленобласть с 94-летием со дня образования.