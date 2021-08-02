Сергей Перминов рассказал, что празднование Дня Ленобласти удалось

Сергей Перминов рассказал, что празднование Дня Ленобласти удалось
Сергей Перминов. Фото: Совет Федерации РФ

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов еще раз поздравил жителей региона с 94-летием и заявил, что празднование прошло по высшему разряду.

В эфире ЛенТВ24 Перминов выразил благодарность телеканалу за организацию праздника.

Сенатор отметил, что при съемке удалось поймать удачные точки включения, а также организовать сценирование и обеспечить участие большого количества жителей Ленобласти.

Известно, что прямой эфир со Дня празднования 94-летия региона шел три часа. Область поздравляли жители и главы районов. Также выступали с музыкальными номерами студенты и российские артисты.

По мнению Перминова, праздник удался. Лично для сенатора, Ленобласть это не просто регион, а нечто большее.

«… благословенный край, регион с богатейшими традициями, великолепное наследие наших предков … дар Петра Первого, это святыня», — заявил Сергей Перминов.

Праздник прошел в онлайн формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Те деньги, которые были выделены на торжественные мероприятия, пойдут на покупку лекарств и медицинских принадлежностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил Ленобласть с 94-летием со дня образования.

ленобласть праздник сергей перминов


 

Новости партнеров
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав проверяет информацию о смерти всей семьи после прививки
Сергей Перминов рассказал, что празднование Дня Ленобласти удалось
В Петербурге вечером понедельника собрались шестибалльные пробки
Ресторан в отеле на Шаумяна, где отравились дети, закрыли на два месяца
«Теплосеть» проведет испытания в Центральном и Невском районах
На Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка
19-летняя петербурженка заметила на скамейке труп
В Петербурге новую партию «Спутника Лайт» развезут в пункты вакцинации в ...