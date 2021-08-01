Беглов поздравил Ленобласть с 94-летием со дня образования

Градоначальник пожелал всем жителям Ленобласти здоровья, благополучия и новых успехов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Градоначальник пожелал всем жителям Ленобласти здоровья, благополучия и новых успехов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил жителей Ленинградской области с 94-й годовщиной с момента ее образования.

Глава города напомнил, что для петербуржцев Ленобласти — самый близкий и родной регион. Город и область связывает общее прошлое, настоящее и будущее. Соседние регионы вместе прошли через войну и блокаду.

«Мы вместе прошли через военные испытания. В нашей памяти – подвиг воинов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города, партизан и подпольщиков. Мы помним Лужский рубеж, освобождение Тихвина, Дорогу Жизни», — отметил Беглов.

Также губернатор отметил, что сейчас Петербург и Ленобласть являются единой агломерацией, где проживает около 7,5 миллиона человек. Регионы вместе решают вопросы экологии, трудовой миграции, газификации и социальных льгот.

В этом году регионы отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Свою первую большую победу он одержал здесь — на берегах Невы.

Градоначальник пожелал всем жителям Ленобласти здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербурженку, взявшую серебро в гребле на Олимпиаде.