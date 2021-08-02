«Коронавирусный» пранкер получил 2,5 года тюрьмы за розыгрыш в метро Москвы

Изначально для блогера и его сообщников сторона обвинения требовала 4 и 3 года реального срока соответственно. Фото: pixabay

Изначально для блогера и его сообщников сторона обвинения требовала 4 и 3 года реального срока соответственно. Фото: pixabay

В понедельник, 2 августа, Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, сымитировавшего «приступ» коронавируса в столичном метро, к 2 годам и 4 месяца заключения.

Соучастники Джаборова, Станислав Шелехов и Артур Исаченко, получили по 2 года условно с испытательным сроком 3 года, передает ТАСС. Адвокат блогера отмечает, что его могут освободить уже через 3 недели с учетом времени, проведенного в СИЗО, если прокуратура или администрация московской подземки не обжалуют приговор. Сам Джаборов полностью признал вину.

Изначально прокурор требовал для пранкера 4 года лишения свободы, а для его подельников — по 3 года.

Напомним, что инцидент в московском метро произошел 2 февраля прошлого года. Джаборов, находясь в вагоне поезда, подал условный сигнал Исаченко, кивнув головой, после чего молодой человек начал кашлять, притворяться, что не может дышать, и упал на пол вагона, имитируя судороги и конвульсии.

После этого блогер подбежал к товарищу и якобы проверил его состояние, а затем закричал: «Коронавирус». Затем пранкеры стали усиленно создавать панику в толпе, призывая пассажиров как можно быстрее покинуть вагон. Люди, поверив «шутникам», стали пробиваться к выходу, создавая давку.

Известно, что пранкер живет в Москве, он работал барменом и кассиром, а параллельно выкладывал провокативные ролики на YouTube под псевдонимом Kara Prank. Например, он наблюдал за реакцией прохожих, роняя деньги в торговом центре, просил случайных незнакомцев отгадать загадку, интересовался отношением москвичей к таджикам и мусульманам. У Джаборова есть маленький ребенок, родившийся в Москве, однако российское гражданство блогер не оформлял.