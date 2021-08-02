В Кудрово некий Алеша разбивает головой двери

Мужчина зачем-то разбивает стекла – он ударяет до тех пор, пока не добьется поставленной цели.

Жители Кудрово рассказали о странном местном жители, который портит двери. Сегодня, 2 августа, стало известно, что мужчина по имени Алеша разбивает стекла в дверях при помощи головой. Он бьет до тех пор, пока не достигнет поставленной цели. Об этом пишет 47news.

На видеозаписи, на которой запечатлен мужчина, видно, что люди не врут. Он действительно портит имущество дома и делает это не в первый раз. При этом Алешу не смущают ни камеры, ни то, что его действия преступны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О. 1 августа, вечером, был задержан подозреваемый. Полицейские в хостеле, на 11-й линии В.О. дома 60, «взяли» 23-летнего мужчину.