В Тверской области бушует ураган: погибли три человека

В Тверской области бушует ураган: погибли три человека
В регионе бушует ураган. Фото: pixabay.com

Среди погибших есть один ребенок.

В Тверской области сегодня, 2 августа, бушует ураган. В результате непогоды на данный момент погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителей экстренных служб.

Известно, что в регионе скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Из-за непогоды упало 90 деревьев, а также пострадали кровли 65 жилых домов. Также источники рассказывают о десяти травмированных людям и трех погибших.

Энергоснабжение нарушено в четырех муниципальных образованиях, обесточенными оказались 1,6 тысяч домов.

«Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.), который обеспечен всем необходимым для жизнеобеспечения. На данный момент в размещении в ПВР никто не нуждается»,

— указано в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти непогода задержится на два дня.

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