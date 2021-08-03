В Петербурге ожидается рост цен на аренду складов

В Петербурге ожидается рост цен на аренду складов
Ожидается рост цен на аренду складских помещений. Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2021 года объем предложения на рынке складской недвижимости в Петербурге снизился на 80% по сравнению с минувшим годом.

Общая площадь складской недвижимости в городе достигла 4,1 млн квадратных метров. По прогнозам, до конца 2021 года в Северной столице добавится еще 260 тыс. «квадратов» крупных складских площадей.

По данным консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg, спрос на склады остается высоким в городе. Предполагается, что такую популярность они получили из-за роста онлайн-продаж в пандемию.

Эксперты ждут дефицита на рынке и, соответственно, рост арендных ставок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят крупнейший в Европе складской комплекс на Волхонском шоссе, площадь которого планируют на 38 тысяч квадратных метров.

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