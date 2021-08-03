Задержан рецидивист с электрошокером, похитивший у петербуржца рюкзак

Мужчина лишился рюкзака у дома 3 по Большеохтинскому проспекту. Фото: скриншот Google Maps

Мужчина лишился рюкзака у дома 3 по Большеохтинскому проспекту. Фото: скриншот Google Maps

В Красногвардейском районе полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, который похитил у прохожего рюкзак с имуществом.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 2 августа, у дома №3 по Большеохтинскому проспекту. В отдел полиции обратился 33-летний мужчина с заявлением о том, что утром неизвестный, угрожая электрошокером, открыто похитил его рюкзак, в котором находились портативное зарядное устройство, наушники и кошелек.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, спустя 15 минут стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 57-летний мужчина.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе задержали мужчину, который похитил 20 пачек масла и сыр.