Труп мужчины, пропавшего 9 лет назад, нашли в поселке Липовка

Труп нашли в гараже на дачном участке в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Труп нашли в гараже на дачном участке в Ленобласти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области в Выборгском районе было найдено тело мужчины, замотанное в строительную пленку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа, утром, по номеру «112» позвонил мужчина. Он рассказал, что на своем дачном участке в поселке Липовка, в гараже, обнаружил труп.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то установили, что тело мужчины обмотано строительной пленкой и мумифицировано.

Оказалось, что нашли бездыханное тело мужчины 1963 года рождения. Гражданин находится в федеральном розыске как без вести пропавший от 13 января 2012 года.

О том, как труп попал в гараж владельца дачного участка, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подвале на Тихорецком нашли труп мужчины с ободранной спиной.