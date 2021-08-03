Шесть машин не смогли поделить перекресток в Красном Селе

Шесть машин не смогли поделить перекресток в Красном Селе
Место ДТП в Красном Селе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красном Селе произошла массовая авария. Дорогу не смогли поделить шесть машин, экстренных служб на месте не видно.

Дорожный инцидент случился сегодня, 3 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Суворова. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ДТП устроили четыре автомобиля. Виновником столкновения стал водитель, который попытался выполнить поворот в неположенном месте. После число участников ДТП пополнили микроавтобус и еще один легковой автомобиль. Водитель первого транспорта попытался повторить запрещенный маневр, в результате чего создал еще больший затор на участке.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ДТП с перевертышем на Тихорецком проспекте приезжала реанимация. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

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