Шесть машин не смогли поделить перекресток в Красном Селе

В Красном Селе произошла массовая авария. Дорогу не смогли поделить шесть машин, экстренных служб на месте не видно.

Дорожный инцидент случился сегодня, 3 августа, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Суворова. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ДТП устроили четыре автомобиля. Виновником столкновения стал водитель, который попытался выполнить поворот в неположенном месте. После число участников ДТП пополнили микроавтобус и еще один легковой автомобиль. Водитель первого транспорта попытался повторить запрещенный маневр, в результате чего создал еще больший затор на участке.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ДТП с перевертышем на Тихорецком проспекте приезжала реанимация. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.