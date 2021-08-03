На реке Перовка под мостом заметили бездыханное тело

На реке Перовка под мостом заметили бездыханное тело
Рядом с берегом нашли труп мужчины. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Выборгском районе у моста гражданин заметил труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа, примерно в 18:00, по номеру «112» позвонил 39-летний мужчина, проживающий в Петербурге на улице Есенина дома 40.

Он рассказал, что в поселке Красный Холм, у моста, на реке Перовка, в воде обнаружил труп неизвестного мужчины.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то выяснили, что недалеко от берега, в 100-150 метрах находится бездыханное тело. Мужчине на вид было примерно 45-50 лет. На нем была надета зеленая куртка, черная футболка, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки. Других особых примет не обнаружено.

Кроме того, внешних признаков насильственной смерти найдено не было. Затем труп отправили в морг, чтобы понять, почему гражданин скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп.

выборгский район ленобласть перовка труп


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект»
Михаил Москвин станет послом Ленобласти в Москве
Setl Group сдал 10-ю очередь ЖК «Солнечный город»
Setl Group сдал ЖК «Притяжение» с видом на Большую Невку
На реке Перовка под мостом заметили бездыханное тело
В Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково
Потопы, рухнувшие деревья и побитые авто: в Петербурге выпало 49 мм осадков
Пьяные посиделки в Торфяном закончились обнаружением трупа