На реке Перовка под мостом заметили бездыханное тело

В Ленинградской области в Выборгском районе у моста гражданин заметил труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа, примерно в 18:00, по номеру «112» позвонил 39-летний мужчина, проживающий в Петербурге на улице Есенина дома 40.

Он рассказал, что в поселке Красный Холм, у моста, на реке Перовка, в воде обнаружил труп неизвестного мужчины.

Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то выяснили, что недалеко от берега, в 100-150 метрах находится бездыханное тело. Мужчине на вид было примерно 45-50 лет. На нем была надета зеленая куртка, черная футболка, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки. Других особых примет не обнаружено.

Кроме того, внешних признаков насильственной смерти найдено не было. Затем труп отправили в морг, чтобы понять, почему гражданин скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп.