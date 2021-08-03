Разрешили телевизор и катают в инвалидной коляске: что происходит с МакSим в больнице

Российская певица МакSим, которая оказалась на грани жизни и смерти, судя по всему, все-таки возвращается в мир живых. Изо дня в день появляются новости о том, что ей становится лучше. По неофициальным данным, исполнительнице даже разрешили смотреть телевизор.

Что известно?

Пока сообщения от представителей МакSим утешают фанатов. Они остаются немногословными. Директор певицы Маргарита Соколова с поклонниками знаменитости в последний раз выходила на связь в Instagram четыре дня назад. Тогда она не на шутку встревожила поклонников, опубликовав святой лик великомученицы Марины, покровительницы Марин и Маргарит.

Соколова таким образом поздравляла всех с именинами, но поклонники, увидев публикацию, испугались. Многие же подумали, что она собирается сообщать плохие новости о МакSим.

Тревога оказалась ложной. Пока ее представители сообщали только хорошие новости. В состоянии здоровья исполнительницы есть улучшения. Врачи начали выводить ее из медикаментозного сна. В первый раз это было решено сделать, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Соколова также рассказывала о том, что врачи в зависимости от показаний регулируют сон певицы.

В СМИ также появлялась информация о том, что МакSим общалась с помощью жестов.

Во вторник, 3 августа, пиар-менеджер звезды Яна Богушевская подтвердила ТАСС, что Мариина Максимова находится в стабильно тяжелом состоянии, но улучшения, действительно, есть.

Утечка или слухи?

По последним данным, сейчас МакSим находится в сознании. Певица самостоятельно дышит через кислородную маску. Артистке даже разрешили смотреть телевизор. Утверждается, что ее отключили от ЭКМО. Врачи якобы уже возят певицу по больнице в инвалидном кресле.

Представительницы певицы неоднократно призывали поклонников верить только официальным комментариям. Но информации так мало, что среди фанатов распространяются слухи.

Впрочем, менеджеры не исключали, что информацию сливают из больницы. Марина находится в реанимации, так что доступ к ней имеет только ограниченный круг лиц. Богушевская ранее отмечала, что близкие МакSим уважают ее личную жизнь и не распространяют данные. Остается только версия о том, что сообщения поступают от врачей. Многого для распространения слухов в этом случае не надо — сотрудники обсуждают врачебные дела между собой, жостаточно что-то услышать, проходя мимо. При этом менеджер подчеркивала: основания не доверять именно лечащим врачам Марины у близких нет.

Что произошло с МакSим

В больнице Максимова находится больше месяца. Все началось с симптомов обычной простуды, певица даже отыграла концерт в Казани. Уже в больнице выяснилось, что у нее поражено 40% легких.

В течение месяца поступали все более тревожные новости: 80% поражения легких, поражение печение, перевод певицы с аппарата ИВЛ на ЭКМО, отказ легкого, проблемы с сердцем.

К артистке приходил даже духовник.

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