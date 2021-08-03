Разрешили телевизор и катают в инвалидной коляске: что происходит с МакSим в больнице

Разрешили телевизор и катают в инвалидной коляске: что происходит с МакSим в больнице
Певица МакSим. Фото: www.instagram.com/sokllovamargarita/

Российская певица МакSим, которая оказалась на грани жизни и смерти, судя по всему, все-таки возвращается в мир живых. Изо дня в день появляются новости о том, что ей становится лучше. По неофициальным данным, исполнительнице даже разрешили смотреть телевизор.

Что известно?

МакSим в больнице. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Пока сообщения от представителей МакSим утешают фанатов. Они остаются немногословными. Директор певицы Маргарита Соколова с поклонниками знаменитости в последний раз выходила на связь в Instagram четыре дня назад. Тогда она не на шутку встревожила поклонников, опубликовав святой лик великомученицы Марины, покровительницы Марин и Маргарит.

Соколова таким образом поздравляла всех с именинами, но поклонники, увидев публикацию, испугались. Многие же подумали, что она собирается сообщать плохие новости о МакSим.

Фото: www.instagram.com/tonnique

Тревога оказалась ложной. Пока ее представители сообщали только хорошие новости. В состоянии здоровья исполнительницы есть улучшения. Врачи начали выводить ее из медикаментозного сна. В первый раз это было решено сделать, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Соколова также рассказывала о том, что врачи в зависимости от показаний регулируют сон певицы.

В СМИ также появлялась информация о том, что МакSим общалась с помощью жестов.

Фото: www.instagram.com/tonnique

Во вторник, 3 августа, пиар-менеджер звезды Яна Богушевская подтвердила ТАСС, что Мариина Максимова находится в стабильно тяжелом состоянии, но улучшения, действительно, есть.

Утечка или слухи?

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

По последним данным, сейчас МакSим находится в сознании. Певица самостоятельно дышит через кислородную маску. Артистке даже разрешили смотреть телевизор. Утверждается, что ее отключили от ЭКМО. Врачи якобы уже возят певицу по больнице в инвалидном кресле.

Представительницы певицы неоднократно призывали поклонников верить только официальным комментариям. Но информации так мало, что среди фанатов распространяются слухи.

Певица МакSим. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Впрочем, менеджеры не исключали, что информацию сливают из больницы. Марина находится в реанимации, так что доступ к ней имеет только ограниченный круг лиц. Богушевская ранее отмечала, что близкие МакSим уважают ее личную жизнь и не распространяют данные. Остается только версия о том, что сообщения поступают от врачей. Многого для распространения слухов в этом случае не надо — сотрудники обсуждают врачебные дела между собой, жостаточно что-то услышать, проходя мимо. При этом менеджер подчеркивала: основания не доверять именно лечащим врачам Марины у близких нет.

Что произошло с МакSим

Фото: www.instagram.com/tonnique

В больнице Максимова находится больше месяца. Все началось с симптомов обычной простуды, певица даже отыграла концерт в Казани. Уже в больнице выяснилось, что у нее поражено 40% легких.

В течение месяца поступали все более тревожные новости: 80% поражения легких, поражение печение, перевод певицы с аппарата ИВЛ на ЭКМО, отказ легкого, проблемы с сердцем.

К артистке приходил даже духовник.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что певица Бритни Спирс не будет выступать из-за опекунства

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