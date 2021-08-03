В ТК Академ-парк прививку от коронавируса сделали 150 человек

В ТК Академ-парк прививку от коронавируса сделали 150 человек
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Это третий мобильный пункт в Калининском районе.

В ТК Академ-парк открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чтобы туда попасть, не нужно заранее записываться – достаточно просто прийти со всеми необходимыми документами. На данный момент прививки в пункте сделали около 150 человек. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пункт вакцинации открыл Городской центр медицинской профилактики совместно с поликлиниками номер 86 и 112. Там есть необходимое оборудование и запас вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Найти пункт можно на четвертом этаже торгового комплекса, который находится напротив станции метро «Академическая».

График работы: ежедневно с понедельника по пятницу 15:00-19:00, по субботам и воскресениям с 14:00-19:00.

Также мобильные пункты есть в ТРК «Родео-Драйв» и в здании Финляндского вокзала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти все госпитализированные с COVID россияне не были привиты.

академ-парк вакцинация калининский район мобильный пункт


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ТК Академ-парк прививку от коронавируса сделали 150 человек
В РГПУ им. Герцена сменился ректор
В Петербурге в среду прогнозируют дожди
Почему все вокруг охотятся за вакциной «КовиВак» с мертвым вирусом
Решение ФАС не повлияет на график подготовки новой транспортной модели Петербурга
Ураган прошлой ночью в Петербурге повалил почти 100 деревьев
В Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей
В избирком Петербурга представили документы для регистрации списка ...