В ТК Академ-парк прививку от коронавируса сделали 150 человек

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Это третий мобильный пункт в Калининском районе.

В ТК Академ-парк открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чтобы туда попасть, не нужно заранее записываться – достаточно просто прийти со всеми необходимыми документами. На данный момент прививки в пункте сделали около 150 человек. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Пункт вакцинации открыл Городской центр медицинской профилактики совместно с поликлиниками номер 86 и 112. Там есть необходимое оборудование и запас вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Найти пункт можно на четвертом этаже торгового комплекса, который находится напротив станции метро «Академическая».

График работы: ежедневно с понедельника по пятницу 15:00-19:00, по субботам и воскресениям с 14:00-19:00.

Также мобильные пункты есть в ТРК «Родео-Драйв» и в здании Финляндского вокзала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти все госпитализированные с COVID россияне не были привиты.