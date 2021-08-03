Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Эксперт призвал следить за своими показателями свертываемости крови.
Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса. Своими советами он поделился в своем Telegram-канале.
Эксперт призвал следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, которые тяжело переболели COVID-19. Вечорко добавил, что во время лечения от коронавируса обычно назначается антикоагулянтная терапия. Благодаря ей удается провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования.
При этом Вечорко просит не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам. Только специалист может назначить правильный препарат и даст рекомендации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог назвал причину развития тромбоза у переболевших COVID-19.