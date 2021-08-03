Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса

Врач рассказал, как избежать тромбозов после коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Эксперт призвал следить за своими показателями свертываемости крови.

Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса. Своими советами он поделился в своем Telegram-канале.

Эксперт призвал следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, которые тяжело переболели COVID-19. Вечорко добавил, что во время лечения от коронавируса обычно назначается антикоагулянтная терапия. Благодаря ей удается провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования.

При этом Вечорко просит не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам. Только специалист может назначить правильный препарат и даст рекомендации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог назвал причину развития тромбоза у переболевших COVID-19.

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