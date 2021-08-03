В Петербурге за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

В Петербурге за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
Затопило, например, Ломоносов. Фото: скриншот "Мы - ломоносовцы"

Больше всего осадков выпало в Петродворцовом районе.

На Санкт-Петербург 2 августа обрушились ливни и сильный ветер. После аномальной жары город наконец смог выдохнуть – лило так, что выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Известно, что больше всего осадков выпало в Петродворцовом районе – 88 мм осадков, при месячной норме – 80 мм. В других же районах ситуация чуть получше – половина месячной нормы.

Только к утру 3 августа система водоотведения смогла справиться с объемом воды. По предварительным данным, она приняла более 9 миллионов дождевой воды. Система продолжает работать в режиме повышенной нагрузки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносове под воду уходит вокзальную площадь. На кадрах видно, что территория покрыта водой и лужи с каждой минутой становятся все больше.

водоканал дождь новости СПб


 

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