В Петербурге за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Больше всего осадков выпало в Петродворцовом районе.

На Санкт-Петербург 2 августа обрушились ливни и сильный ветер. После аномальной жары город наконец смог выдохнуть – лило так, что выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Известно, что больше всего осадков выпало в Петродворцовом районе – 88 мм осадков, при месячной норме – 80 мм. В других же районах ситуация чуть получше – половина месячной нормы.

Только к утру 3 августа система водоотведения смогла справиться с объемом воды. По предварительным данным, она приняла более 9 миллионов дождевой воды. Система продолжает работать в режиме повышенной нагрузки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносове под воду уходит вокзальную площадь. На кадрах видно, что территория покрыта водой и лужи с каждой минутой становятся все больше.