Стало известно, где в Петербурге можно сдать экспресс-тест на антигены

Результаты теста запрашивают некоторые заграничные страны у россиян.

Некоторые страны, доступные для посещения туристов из России, запрашивают результаты теста на антиген – и это не то же самое, что тест на антитела. Такой тест нужен, например, для въезда в Болгарию, Турцию, Перу, Хорватию. Но где его сделать в Санкт-Петербурге и сколько он будет стоить? Об этом рассказал peterburg2.

Известно, что тест на антигены показывает положительный результат, если человек вырабатывает много вируса. Если же он просто вирусоноситель, то антигенов обнаружено не будет.

Сделать такой тест можно в «Хеликсе» за 890 рублей. Результат обещают предоставить в течение суток. Срочный тест с результатом за 12 часов обойдётся в 1190 рублей, сверхсрочный с результатом за 6 часов: 1400 рублей. В «Гемотесте» тест обойдется за 1790 рублей, результат предоставят через 15-30 минут. В клинике BaltMed экспресс-тест на антиген к COVID-19 сделают за 2950 рублей. Результаты будут готовы в течение 20 минут. В клинике «Медси» за услугу попросят 2500 рублей, документ придется примерно через полчаса. В клинике «Будь здоров» экспресс-тест на антиген к коронавирусу COVID-19 делают за 2500 рублей, готовность также 30 минут. В «Лахта клинике» экспресс-тест на антиген обойдётся в 3100 рублей с готовностью результата в течение 20 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID.