В Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID

Данный тест будет показывать, необходимо ли человеку делать прививку от коронавируса или нет.
Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заканчивает испытания теста на клеточный иммунитет от СOVID-19 . Об этом пишет «Петербургский дневник», со ссылкой на директора учреждения Арега Тотоляна.
Со слов директора медицинского учреждения , совсем скоро состоится этап доклинических испытаний, после двух фаз которых у исследователей появится возможность оценивать клеточный иммунитет человека.
Специальный тест будет похож на реакцию Манту. Его результат покажет, стоит ли пациенту делать прививку от коронавируса или нет.
«Если реакции нет — значит, надо или углублённо изучить причины, или делать БЦЖ вакцинацию. Примерно так же будет работать и наш тест, только вместо туберкулина вводится другой антиген, который не существует в природе. В его состав входят самые иммуногенные участки четырёх разных белков, которые есть в составе коронавируса. Вводится внутрикожно, предварительные результаты регистрируются через сутки, окончательные — через 72 часа. И через трое суток человек получает ответ — надо вакцинироваться или нет», — заявил Арега Тотолян.
Отмечается, что такой тест будет доступен в каждой поликлинике Петербурга.
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