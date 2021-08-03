В Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID

В Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID
Тест будет показывать, нужна ли пациенту вакцинация. Фото: mosgorzdrav.ru

Данный тест будет показывать, необходимо ли человеку делать прививку от коронавируса или нет.

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заканчивает испытания теста на клеточный иммунитет от СOVID-19 . Об этом пишет «Петербургский дневник», со ссылкой на директора учреждения Арега Тотоляна.

Со слов директора медицинского учреждения , совсем скоро состоится этап доклинических испытаний, после двух фаз которых у исследователей появится возможность оценивать клеточный иммунитет человека.

Специальный тест будет похож на реакцию Манту. Его результат покажет, стоит ли пациенту делать прививку от коронавируса или нет.

«Если реакции нет — значит, надо или углублённо изучить причины, или делать БЦЖ вакцинацию. Примерно так же будет работать и наш тест, только вместо туберкулина вводится другой антиген, который не существует в природе. В его состав входят самые иммуногенные участки четырёх разных белков, которые есть в составе коронавируса. Вводится внутрикожно, предварительные результаты регистрируются через сутки, окончательные — через 72 часа. И через трое суток человек получает ответ — надо вакцинироваться или нет», — заявил Арега Тотолян.

Отмечается, что такой тест будет доступен в каждой поликлинике Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут зарегистрировать китайскую вакцину от COVID.

коронавирус новости СПб тест


 

Новости партнеров
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID
В Петербурге организаторы выборов прошли обучение
В Петербурге от коронавируса скончались 55 человек за сутки
Представитель МакSим: певица в сознании, идет на поправку
На Басковом переулке жители дома не дадут в обиду исторические окна
Шесть машин не смогли поделить перекресток в Красном Селе
COVID-19 в Петербурге: заболевшие после вакцины и аптечные тесты
Коронавирусом заболели еще 1 910 петербуржцев