В Пастера заканчивают испытывать тест на клеточный иммунитет от COVID

Данный тест будет показывать, необходимо ли человеку делать прививку от коронавируса или нет.

Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заканчивает испытания теста на клеточный иммунитет от СOVID-19 . Об этом пишет «Петербургский дневник», со ссылкой на директора учреждения Арега Тотоляна.

Со слов директора медицинского учреждения , совсем скоро состоится этап доклинических испытаний, после двух фаз которых у исследователей появится возможность оценивать клеточный иммунитет человека.

Специальный тест будет похож на реакцию Манту. Его результат покажет, стоит ли пациенту делать прививку от коронавируса или нет.

«Если реакции нет — значит, надо или углублённо изучить причины, или делать БЦЖ вакцинацию. Примерно так же будет работать и наш тест, только вместо туберкулина вводится другой антиген, который не существует в природе. В его состав входят самые иммуногенные участки четырёх разных белков, которые есть в составе коронавируса. Вводится внутрикожно, предварительные результаты регистрируются через сутки, окончательные — через 72 часа. И через трое суток человек получает ответ — надо вакцинироваться или нет», — заявил Арега Тотолян.

Отмечается, что такой тест будет доступен в каждой поликлинике Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут зарегистрировать китайскую вакцину от COVID.