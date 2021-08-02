В России могут зарегистрировать китайскую вакцину от COVID

Китайская вакцина от корoнавируса «Кoнвидеция» прошла в России третью стадию клинических испытаний. Ожидается, что новый препарат будет зарегистрирован.

По словам главы компании «Петровакс» Михаила Циферова, компания начала сотрудничать с китайской Cansino Biologics Inc в начале 2020 года.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, специалист отметил, что российские ученые смогли подтвердить безопасность и эффективность препарата. «Конвидеция», таким образом, станет первой и единственной пока иностранной вакциной, получившей подобный статус в нашей стране.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне смягчения ограничений в Петербурге ужесточили требования к вакцинации.