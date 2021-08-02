На фоне смягчения ограничений в Петербурге ужесточили требования к вакцинации

На фоне смягчения ограничений в Петербурге ужесточили требования к вакцинации
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге, с одной стороны, смягчают коронавирусные ограничения, с другой – ужесточают требования к вакцинации населения. Пока эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге было подтверждено 530 637 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

О новых заболевших становится известно каждый день. Только за минувшие сутки обследование на COVID-19 прошли 20 299 человек.

После переговоров с бизнесом и Роспотребнадзором петербургские власти решили все же смягчить ограничения. С понедельника, 2 августа, в Северной столице работу возобновляют фуд-корты и фуд-плейсы. Правда, Смольный выдвинул ряд требований.

Среди них – ужесточение условий вакцинации. Сейчас 100% сотрудников фуд-кортов должны предоставить документ хотя бы о первой вакцинации. С 1 сентября пройти полную вакцинацию должны уже все.

Условия ужесточают и для других сфер — бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, доставок, салонов красоты и прочих. С 1 октября привиты хотя бы первым компонентом вакцины должны быть 80% сотрудников.

Отметим, что в настоящее время полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили более миллиона человек. Всего на прививку решились 1,3 миллиона человек.

Жители Северной столицы могут вакцинироваться несколькими препаратами на выбор – «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Последним в Петербург привезли новый препарат «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина. Ранее Gazeta.SPb уже рассказывала о том, что нужно знать тем, кто намерен вакцинироваться «облеченной» версией «Спутника».

COVID-19 вакцинация новости СПб ограничения пандемия


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Большой Каменке горит ангар: работают 22 спасателя
В Петербурге может появиться московская карта «Тройка»
В Ленобласти нашли труп возможного убийцы женщины, привязанной к авто
Петербург не отдает второе место в России по коронавирусным смертям
Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск
Петербуржцам рассказали, можно ли доверять тесту из аптеки на COVID
В Ленобласти COVID выявили у 235 человек
От коронавируса скончались 60 петербуржцев за сутки