На фоне смягчения ограничений в Петербурге ужесточили требования к вакцинации

В Петербурге, с одной стороны, смягчают коронавирусные ограничения, с другой – ужесточают требования к вакцинации населения. Пока эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге было подтверждено 530 637 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

О новых заболевших становится известно каждый день. Только за минувшие сутки обследование на COVID-19 прошли 20 299 человек.

После переговоров с бизнесом и Роспотребнадзором петербургские власти решили все же смягчить ограничения. С понедельника, 2 августа, в Северной столице работу возобновляют фуд-корты и фуд-плейсы. Правда, Смольный выдвинул ряд требований.

Среди них – ужесточение условий вакцинации. Сейчас 100% сотрудников фуд-кортов должны предоставить документ хотя бы о первой вакцинации. С 1 сентября пройти полную вакцинацию должны уже все.

Условия ужесточают и для других сфер — бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, доставок, салонов красоты и прочих. С 1 октября привиты хотя бы первым компонентом вакцины должны быть 80% сотрудников.

Отметим, что в настоящее время полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге завершили более миллиона человек. Всего на прививку решились 1,3 миллиона человек.

Жители Северной столицы могут вакцинироваться несколькими препаратами на выбор – «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Последним в Петербург привезли новый препарат «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина. Ранее Gazeta.SPb уже рассказывала о том, что нужно знать тем, кто намерен вакцинироваться «облеченной» версией «Спутника».