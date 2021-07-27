Первая партия «Спутник Лайт» в Петербурге: что нужно знать о новой вакцине

В Петербург привезли первую партию новой вакцины «Спутник Лайт», которая совсем недавно поступила в гражданский оборот. Препарат отличается от всех тех, что использовали в Северной столице прежде. Gazeta.SPb рассказывает, что нужно знать тем, кто собирается им привиться.
Партия «Спутника Лайт» поступила на петербургскую фармбазу во вторник, 27 июля. В город привезли 39 320 комплектов в расфасовке по одной и пять доз.
«Спутник Лайт», как и первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», — разработка ФГБУ НИЦЭМ им НФ Гамалеи.
«Вакцину «Спутник лайт» ждали многие петербуржцы. Теперь у них появилась возможность сделать прививку. Прошу всех горожан, кто еще не вакцинировался, сделать это», — уже прокомментировал поставку вакцины губернатор Петербурга Александр Беглов, подчеркнув, что только коллективный иммунитет позволит снять все ограничения в городе.
«Спутник Лайт» — вакцина уникальная. Она кардинально отличается от трех других препаратов («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»), которые до сего дня использовали в Петербурге.
Самое главное отличие – эта прививка однокомпонентная. Особенно она рекомендована тем, что уже переболел коронавирусом. Привиться вакциной смогут и другие граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого достаточно получить рекомендацию и консультацию врача.
По сути «Спутник Лайт» — первый компонент «Спутника V». Его эффективность оценивают в 79,4%. Разработчики утверждают, что облегченная версия вакцины эффективна против всех новых штаммов коронавируса. Она позволяет быстрее выработать иммунитет от COVID-19.
Кому не подойдет «Спутник Лайт?». Как мы отмечали выше, для вакцинации есть возрастные ограничения. Прививку нельзя делать тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, а также тяжелые аллергические реакции.
Подождать с вакцинацией стоит тем, кто страдает от острого инфекционного или неинфекционного заболевания.
Отложите вакцинацию нужно, если подхватили ОРВИ или острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.
При хронических заболеваниях, нарушениях ЦНС лучше проконсультируйтесь со специалистом.
Отметим, что «Спутником Лайт» в Петербурге будут вакцинировать, в том числе и иностранцев.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России одобрили исследование комбинации этого препарата и AstraZeneca.