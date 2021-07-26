В России одобрили исследование комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Минздрав РФ одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом сообщается в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в сообщении.

В исследовании примут участие 150 человек. Испытания будут продолжаться до 2 марта 2022 года.

Напомним, «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.