В Петербурге на коронавирус проверили 20 299 человек за сутки

В Петербурге на коронавирус проверили 20 299 человек за сутки
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на вирус прошли 20 299 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 6 381 раз. Жители города задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил отличие коронавируса и простуды.

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