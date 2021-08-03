В Петербурге Евгений, ставший Евгенией, пытается стать матерью своим детям

Мужчина сделал операцию по смене пола, а его супруга умерла.

В районный суд Санкт-Петербурга обратилась трансгендерная женщина по имени Евгения. Она попросила внести изменения в свидетельства о рождении детей: вписать ее как мать, а в графе отец поставить прочерк. Дело в том, что супруга Евгении умерла, и теперь трансгендеру приходится каждый раз объяснять, почему вместо мужчины интересы детей представляет женщина. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Евгения пояснила, что является единственным законным представителем детей, но в различных учреждениях ей каждый раз приходится выворачивать душу наизнанку и объяснять, почему приходит не Евгений, а женщина. Трансгендер пояснил, что подобные разговоры доставляют нравственные страдания.

В суде посчитали, что интересы детей превыше всего и вычеркивать из свидетельства настоящую мать, пусть и умершую, неправильно. Они должны знать своих биологических родителей, а также семейную историю.

«Сохранение персональных данных, медицинской тайны и т.д. за счет нарушения прав детей недопустимо»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура просит суд заблокировать страницу ЛГБТ-сети в Facebook.