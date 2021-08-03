Неужели мир? Елизавета II пригласила принца Гарри и Маркл на юбилей

Неужели мир? Елизавета II пригласила принца Гарри и Маркл на юбилей
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Кажется, британская королева готова к примирению со скандальной парой.

Британская королева Елизавета II пригласила принца Гарри и Меган Маркл на свой 70-летний юбилей восхождения на престол. Многие посчитали, что это – хороший знак: скорее всего, королева показывает таким образом, что готова простить скандальную пару. Об этом пишет издание Express.

Источники отмечают, что ссора в королевской семье, кажется, практически исчерпана. Королева словно хочет показать всему миру, что принц Гарии и Маркл, несмотря ни на что, являются частью семьи.

Напоминаем, что на данный момент королева находится в шотландском замке Балморал. Туда она отправилась впервые за 73 года без своего покойного супруга – принца Филиппа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, есть ли у дочери принца Гарри и Меган Маркл шанс занять место Елизаветы II.

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